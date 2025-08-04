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خلال ساعتين.. روسيا تسقط 11 مسيرة أوكرانية في عدد من المناطق

02:20 ص الإثنين 04 أغسطس 2025

طائرة مسيرة أوكرانية

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وكالات

اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية وأسقطت 11 مسيرة أوكرانية في أجواء عدد من المقاطعات والبحر الأسود، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان.

جاء في البيان: "بين الساعة 21:00 و23:00 بتوقيت موسكو، من يوم الثالث من أغسطس، اعترضت منظومات الدفاع الجوي وأسقطت 11 مسيرة أوكرانية"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "4 مسيرات في أجواء جمهورية القرم، 3 مسيرات في أجواء مقاطعة بريانسك، مسيرتين في أجواء البحر الأسود، ومسيرة واحدة في أجواء كل من مقاطعتي كورسك وأوريول".

في وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في إحاطتها اليومية، إسقاط 274 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد.

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