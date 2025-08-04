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يرأسه مسعود بزشكيان.. إيران تٌنشئ مجلسًا جديدًا للدفاع في أعقاب الحرب مع إسرائيل

01:16 ص الإثنين 04 أغسطس 2025

مسعود بزشكيان

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وكالات

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الاثنين، إن المجلس الأعلى للأمن القومي وافق على إنشاء مجلس الدفاع القومي في أعقاب حرب جوية قصيرة مع إسرائيل في يونيو مثلت أكبر تحد عسكري لإيران منذ حربها مع العراق في الثمانينيات.

ونقلت وسائل الإعلام عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي قولها: إن الهيئة الدفاعية الجديدة ستتولى مراجعة الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة الإيرانية بطريقة مركزية، وفقا للغد.

وسيرأس مجلس الدفاع القومي الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وسيضم رؤساء أفرع الحكومة الثلاثة وكبار قادة القوات المسلحة والوزارات المعنية.

وحذر القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي اليوم من أن التهديدات الإسرائيلية لا تزال قائمة ولا ينبغي الاستهانة بها.

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