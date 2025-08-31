وكالات

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلا عن مصدرين، الأحد، إن مسؤولين أمريكيين نقلوا لنظرائهم الإسرائيليين أن قرار السيادة في الضفة الغربية بيد إسرائيل.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الرسالة الأمريكية لإسرائيل لم تكن ضوءا أخضر كاملا لضم الضفة إلا أنها لم تكن أيضا ضوءا أحمر، موضحة أن الأمريكيين قالوا لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين: "قرروا أولا ما تريدون ثم تحدثوا إلينا".

وأفاد موقع "واللا"، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أبلغ نظيره الأمريكي ماركو روبيو أن إسرائيل تسير باتجاه إحلال السيادة في الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر يدفع بخطة أمام الإدارة الأمريكية تقضي بفرض سيادة إسرائيلية جزئية على غور الأردن.