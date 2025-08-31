إعلان

إعلام عبري: واشنطن أبلغت تل أبيب أن قرار السيادة على الضفة يعود لإسرائيل

11:56 م الأحد 31 أغسطس 2025

ترامب ونتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلا عن مصدرين، الأحد، إن مسؤولين أمريكيين نقلوا لنظرائهم الإسرائيليين أن قرار السيادة في الضفة الغربية بيد إسرائيل.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الرسالة الأمريكية لإسرائيل لم تكن ضوءا أخضر كاملا لضم الضفة إلا أنها لم تكن أيضا ضوءا أحمر، موضحة أن الأمريكيين قالوا لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين: "قرروا أولا ما تريدون ثم تحدثوا إلينا".

وأفاد موقع "واللا"، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أبلغ نظيره الأمريكي ماركو روبيو أن إسرائيل تسير باتجاه إحلال السيادة في الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر يدفع بخطة أمام الإدارة الأمريكية تقضي بفرض سيادة إسرائيلية جزئية على غور الأردن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي واشنطن إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة