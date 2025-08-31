استطلاع لـ"هارفارد": 60% من جيل أمريكا الجديد يفضلون حماس على إسرائيل

وكالات

أظهر استطلاع حديث أجرته جامعة "هارفارد" بالتعاون مع مؤسسة "هاريس" أن 60% من الشباب الأمريكيين يفضلون حركة "حماس" على دولة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وتعكس نتائج الاستطلاع تحولًا لافتًا في مواقف الأجيال الجديدة داخل الولايات المتحدة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ بيّنت أن جزءًا كبيرًا من الشباب بات أكثر تعاطفًا مع القضية الفلسطينية.

ويأتي هذا التحول في وقت تشهد فيه غزة تصعيدًا عسكريًا ومعاناة إنسانية متفاقمة، ما يدفع الشباب الأمريكي إلى إعادة النظر في توجهاتهم السياسية ومواقفهم من السياسات الأمريكية الداعمة لإسرائيل.

وتواصل دولة الاحتلال، بدعم أمريكي، ارتكاب جرائم إبادة منذ السابع من أكتوبر 2023، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة قرارات محكمة العدل الدولية والنداءات الدولية المطالبة بوقف الحرب.

ووفق أحدث الإحصاءات، أسفرت الإبادة في غزة عن استشهاد 63,371 فلسطينيًا وإصابة 159,835 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، بينما تسببت المجاعة في وفاة 332 شخصًا بينهم 124 طفلًا.