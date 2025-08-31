إعلان

"سيطرت على 99.7%".. روسيا تشن هجومًا مستمرًا على طول الجبهة بأوكرانيا

05:13 ص الأحد 31 أغسطس 2025

روسيا وأوكرانيا

background

وكالات

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف، أن القوات الروسية تشن هجمات مستمرة على امتداد كامل خط الجبهة تقريبا في أوكرانيا، ولديها المبادرة الاستراتيجية.

وقال جيراسيموف: "تواصل القوات المشتركة شن هجمات بلا هوادة على امتداد كل خط الجبهة تقريبا في الوقت الحالي، تملك القوات الروسية المبادرة الاستراتيجية بالكامل".

وأوضح أن روسيا تسيطر الآن على 99.7% من منطقة لوجانسك الأوكرانية، و79% من منطقة دونيتسك، و74% من منطقة زابوريجيا و76% من منطقة خيرسون.

وأشار إلى أن روسيا سيطرت منذ مارس على أكثر من 3500 كيلومتر مربع من الأراضي في أوكرانيا وسيطرت على 149 قرية، وفقا للعربية.

بدوره قال المتحدث باسم الجيش الأوكراني فيكتور تريهوبوف، إن القوات الأوكرانية حققت نجاحات على الجبهة، حيث منعت القوات الروسية من الاستيلاء على أهداف في منطقة دونيتسك وأوقفت المزيد من التقدم في منطقة دنيبروبيتروفسك.

وأضاف، أن القوات الأوكرانية حاصرت الوحدات الروسية في إحدى المناطق، لافتا إلى أن روسيا أرسلت وحدات كبيرة من قواتها في منطقة دونيتسك، لكنها فشلت في الشهور القليلة الماضية في السيطرة على أهداف رئيسية، بما في ذلك مدن بوكروفسك وتوريتسك وتشاسيف يار.

وأوضح: "على الرغم من أعمالها القتالية، وعلى الرغم من نجاحها في بعض النقاط في الضغط على المواقع الأوكرانية، لم تحقق روسيا أي انتصارات سريعة"، لافتا إلى أن القوات الروسية كانت محاصرة بالقرب من دوبروبيليا شمالي بوكروفسك.

كانت القوات الأوكرانية قد استعادت السيطرة على قرية ميرن بالقرب من كوبيانسك إلى الشمال، وهي منطقة أخرى شهدت نشاطًا روسيا مكثفا في الآونة الأخيرة.

وكثفت روسيا غاراتها الجوية على بلدات ومدن أوكرانية بعيدة عن خطوط المواجهة هذا الصيف، وواصلت هجوما ضاريا في معظم أنحاء الشرق، في محاولة لكسب المزيد من الأرض في حربها المستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة في أوكرانيا.

روسيا وأوكرانيا
