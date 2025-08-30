وزير الدفاع الإسرائيلي: اليمن سيلقى مصير إيران

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الجيش وجه ضربات ساحقة غير مسبوقة لكبار القادة الأمنيين والسياسيين لجماعة الحوثي، مضيفًا: "سيتعلم الحوثيون درسا قاسيا ومصير اليمن كمصير إيران وهذه مجرد بداية".

وفي هذا السياق، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي في بيان لها اليوم، مقتل رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا في صنعاء أحمد غالب الرهوي مع عدد من رفاقه الوزراء يوم الخميس الماضي، إثر غارة إسرائيلية استهدفتهم.

وأوضحت الحركة المدعومة من إيران، أنها في خضم المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي تزف للشعب اليمني كوكبة من الشهداء من القيادات الوطنية، لافتة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف رئيس الوزراء وعددا من الوزراء أثناء ورشة عمل اعتيادية للحكومة.