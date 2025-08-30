إعلان

وزير الدفاع الإسرائيلي: اليمن سيلقى مصير إيران

10:40 م السبت 30 أغسطس 2025

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الجيش وجه ضربات ساحقة غير مسبوقة لكبار القادة الأمنيين والسياسيين لجماعة الحوثي، مضيفًا: "سيتعلم الحوثيون درسا قاسيا ومصير اليمن كمصير إيران وهذه مجرد بداية".

وفي هذا السياق، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي في بيان لها اليوم، مقتل رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا في صنعاء أحمد غالب الرهوي مع عدد من رفاقه الوزراء يوم الخميس الماضي، إثر غارة إسرائيلية استهدفتهم.

وأوضحت الحركة المدعومة من إيران، أنها في خضم المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي تزف للشعب اليمني كوكبة من الشهداء من القيادات الوطنية، لافتة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف رئيس الوزراء وعددا من الوزراء أثناء ورشة عمل اعتيادية للحكومة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اليمن إيران الحوثيون الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بطولة شعبية.. 23 صورة ترصد ملحمة أهالي الضبعة لإنقاذ ضحايا قطار مطروح
تغطية خاصة| الأهلي ضد بيراميدز.. ومفاجأة في تشكيل الأحمر