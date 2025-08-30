إيران: اعتقال 8 أشخاص مرتبطين بالموساد في خراسان

طهران- (د ب أ)

أعلن الحرس الثوري الإيراني اعتقال 8 عملاء "مرتبطين بجهاز التجسس الإسرائيلي (الموساد) في محافظة خراسان الرضوية شمال شرق إيران"، وقال إن "تنفيذ عمليات ضد مسؤولين وتدمير مراكز مهمة في مشهد كان على جدول أعمال المعتقلين".

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، عن بيان لمكتب العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية في محافظة خراسان الرضوية، قوله إنه تم "اكتشاف وتدمير خلية إرهابية تابعة للموساد في خراسان الرضوية"، موضحا أن أنشطتها تشمل التواصل والتعاون مع الجماعات الانفصالية.

وبحسب البيان، "تم تحديد هوية ثمانية عملاء تابعين لجهاز التجسس التابع للكيان الصهيوني (الموساد) واعتقالهم في هذه المحافظة".

وتابع أن هؤلاء الأفراد، الذين تلقوا تدريبهم المتخصص عبر الفضاء الإلكتروني، "أرسلوا إحداثيات مراكز حيوية وحساسة، بالإضافة إلى معلومات تتعلق بشخصيات عسكرية بارزة، إلى ضباط استخبارات الموساد خلال العدوان الأخير الذي استمر 12 يومًا".

ووفقًا للوثائق المتاحة، كان هؤلاء الأفراد، الذي تم اعتقالهم، يحاولون التخطيط وتنفيذ عمليات ضد مسؤولين مدنيين وعسكريين، بالإضافة إلى تدمير مراكز مهمة في مدينة مشهد المقدسة.

وقد أُلقي القبض عليهم قبل تنفيذ أي عملية. كما تم اكتشاف وضبط كميات من المواد الخام المستخدمة في تصنيع القاذفات والقنابل والمتفجرات والعبوات الناسفة لدى هذه الشبكة.

يشار إلى أن السلطات الإيرانية قد شددت حملتها الأمنية على خلفية الهجمات الإسرائيلية على البلاد في شهر يونيو، وألقت القبض على العديد من الأشخاص بتهمة التعاون مع إسرائيل، وأعدمت عددا منهم.





