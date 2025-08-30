إعلان

صحة غزة: 10 وفيات نتيجة التجويع خلال 24 ساعة

12:16 م السبت 30 أغسطس 2025

غزة

وكالات

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، بوفاة 10 فلسطينيين نتيجة التجويع وسوء التغذية بينهم 3 أطفال خلال 24 ساعة.

وكان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وهو مبادرة عالمية متخصصة في موضوع قياس الأمن الغذائي وسوء التغذية، أصدر تقريرًا قال فيه إن المجاعة تتفشى في محافظة غزة، محذرًا أن أكثر من نصف مليون شخص بغزة يواجهون ظروفًا تتسم بالجوع والعوز والموت.

وتوقع أن تمتد المجاعة إلى دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بنهاية الشهر الحالي، داعيًا إلى وقف المجاعة في غزة بأي ثمن.



