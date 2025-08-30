إعلان

إسبانيا تقدم خطة للاتحاد الأوروبي لمعاقبة إسرائيل

12:06 م السبت 30 أغسطس 2025

إسبانيا

وكالات

قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس بوينو، إن بلاده قدمت خطة عمل للاتحاد الأوروبي تشمل فرض حظر على تصدير الأسلحة وتوسيع قائمة العقوبات على إسرائيل.

وأضاف ألباريس، اليوم السبت، "الاتحاد الأوروبي لم ينجز شيئًا ووقت الكلام انتهى ويجب القيام بأفعال".

وأمس الجمعة، قال وزير الخارجية الإسباني، إن بلاده ستطرح خطة أوروبية لوقف الحرب في قطاع غزة، كما ستقترح إجراءات عاجلة لمواجهة المجاعة هناك.

وأضاف مانويل ألباريس، "سندعو إلى توسيع قائمة العقوبات ضد معرقلي السلام وسنطلب منع بيع أسلحة أوروبية لإسرائيل"، مشددًا على أن حل الدولتين هو الطريق إلى السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

ونددت دول أوروبية عدة بالسياسات الإسرائيلية في قطاع غزة، إذ أعلن جيش الاحتلال، الجمعة، مدينة غزة "منطقة قتال خطيرة"، وبدأ عملياته التمهيدية للهجوم على المدينة.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم السبت الحرب الإسرائيلية في غزة، وذلك خلال اجتماع بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

إسبانيا إسرائيل وزير خارجية إسبانيا
