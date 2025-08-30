بعد كمين الزيتون.. المقاومة تتوعد جنود الاحتلال برسالة

وكالات:

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صورة تحمل رسالة تهديد مباشرة كُتب عليها "نذكّر من ينسى.. الموت أو الأسر"، وذلك بالتزامن مع وقوع القوات الإسرائيلية في كمين عنيف بحي الزيتون في مدينة غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي وإصابة 11 آخرين في الكمين، الذي وُصف بأنه "حدث أمني صعب" امتد لأربعة مواقع داخل الحي.

ونقلت المصادر الإسرائيلية أن اشتباكات عنيفة "وجهًا لوجه" بالرشاشات اندلعت بين مقاتلي المقاومة والقوات الإسرائيلية، ما دفع الجيش لبدء عملية سحب لجنوده من المنطقة. وترافق الانسحاب مع غارات جوية إسرائيلية مكثفة وإطلاق للقنابل الضوئية.

وفي تطور يلفه الغموض، أبلغ جندي إسرائيلي عن سماعه أصواتًا صادرة من أجهزة اتصال تعود لجنود وُصفوا بأنهم "مفقودون" في حي الزيتون، مما يثير تساؤلات حول مصيرهم واحتمالية وقوع عمليات أسر.