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مظاهرات حاشدة في سيدني بأستراليا تضامنًا مع غزة (فيديو-صور)

04:27 م الأحد 03 أغسطس 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    مظاهرات حاشدة في سيدني بأستراليا تضامنًا مع غزة (3)
  • عرض 16 صورة
    مظاهرات حاشدة في سيدني بأستراليا تضامنًا مع غزة (4)
  • عرض 16 صورة
    مظاهرات حاشدة في سيدني بأستراليا تضامنًا مع غزة (6)
  • عرض 16 صورة
    مظاهرات حاشدة في سيدني بأستراليا تضامنًا مع غزة (5)
  • عرض 16 صورة
    مظاهرات حاشدة في سيدني بأستراليا تضامنًا مع غزة (2)
  • عرض 16 صورة
    مظاهرات حاشدة في سيدني بأستراليا تضامنًا مع غزة (9)
  • عرض 16 صورة
    مظاهرات حاشدة في سيدني بأستراليا تضامنًا مع غزة (10)
  • عرض 16 صورة
    مظاهرات حاشدة في سيدني بأستراليا تضامنًا مع غزة (11)
  • عرض 16 صورة
    مظاهرات حاشدة في سيدني بأستراليا تضامنًا مع غزة (12)
  • عرض 16 صورة
    مظاهرات حاشدة في سيدني بأستراليا تضامنًا مع غزة (13)
  • عرض 16 صورة
    مظاهرات حاشدة في سيدني بأستراليا تضامنًا مع غزة (14)
  • عرض 16 صورة
    مظاهرات حاشدة في سيدني بأستراليا تضامنًا مع غزة (8)
  • عرض 16 صورة
    مظاهرات حاشدة في سيدني بأستراليا تضامنًا مع غزة (7)
  • عرض 16 صورة
    مظاهرات حاشدة في سيدني بأستراليا تضامنًا مع غزة (15)
  • عرض 16 صورة
    مظاهرات حاشدة في سيدني بأستراليا تضامنًا مع غزة (16)
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كتبت- سهر عبد الرحيم:

تزامنًا مع استمرار الضغوط الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء حرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة، خرج عشرات الآلاف من الأشخاص في مدينة سيدني الأسترالية في مظاهرات داعمة للفلسطينيين.

وشارك نحو 90 ألف شخص في فعالية باسم "مسيرة من أجل الإنسانية"، عبر جسر هاربور الشهير في سيدني على الرغم من الأمطار الغزيرة، اليوم الأحد، مطالبين بإنهاء حرب غزة ورفع الحصار عن القطاع المُدمر، وفقًا للشرطة المحلية، بينما قال المنظمون إن عدد المشاركين تراوح بين 200 إلى 300 ألف شخص.

وحمل المتظاهرون أواني طهي رمزًا للجوع الذي يعانيه الفلسطينيون في غزة، وهتفوا بعبارات مثل "عارٌ على إسرائيل، عارٌ على أمريكا". "ماذا نريد؟ وقف إطلاق النار. متى نريده؟ الآن"، وفقًا لشبكة "سي إن إن"، كما سُمِع هتافات "كلنا فلسطينيون" من مقدمة المسيرة، بحسب صحيفة "الجارديان".

وشارك في الاحتجاجات شخصيات بارزة، منها جوليان أسانج، مؤسس موقع "ويكيليكس"، ورئيس الوزراء السابق لولاية نيو ساوث ويلز، بوب كار، وعضو البرلمان الفيدرالي، إد هوزيك، ولاعب كرة القدم الأسترالي السابق، كريج فوستر.

وعلى الرغم من أن المحكمة العليا في أستراليا وافقت، في وقتٍ سابق، على تنظيم احتجاج مؤيد للفلسطينيين عبر جسر ميناء سيدني، فإنه بعد ساعتين من بدء المسيرة، تلقى المشاركون رسالة نصية من شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، جاء فيها: "بعد التشاور مع المنظمين، يجب إيقاف المسيرة لأسباب تتعلق بالسلامة العامة وانتظار تعليمات أخرى".

وكانت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، قدمت طلبًا إلى المحكمة العليا دعت فيه لإصدار أمر بحظر المسيرة الداعمة لفلسطين، ولكن المحكمة رفضت الطلب أمس السبت، أي قبل 24 ساعة فقط من الموعد المقرر للاحتجاج.

ومن جانبها، نددت هيئة نواب اليهود في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية بالاحتجاجات، وقالت في بيان نُشر على موقع إنستجرام، إنها "شعرت بخيبة أمل" إزاء قرار المحكمة العليا بالسماح بالاحتجاج على جسر ميناء سيدني، وفقًا لـ"بي بي سي".

وتم تنظيم المسيرة بواسطة مجموعة "العمل من أجل فلسطين" في مدينة سيدني، عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

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سيدني أستراليا حرب الإبادة الجماعية قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي
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