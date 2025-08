مظاهرات حاشدة في سيدني بأستراليا تضامنًا مع غزة (فيديو-صور)

كتبت- سهر عبد الرحيم:

تزامنًا مع استمرار الضغوط الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء حرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة، خرج عشرات الآلاف من الأشخاص في مدينة سيدني الأسترالية في مظاهرات داعمة للفلسطينيين.

Tens of thousands of demonstrators braved pouring rain to march across Sydney's iconic Harbour Bridge on Sunday calling for peace and aid deliveries in the war-torn Gaza Strip, where a humanitarian crisis has been worsening. pic.twitter.com/9Eg6tT9y17 — The Times Of Earth (@timesofearth) August 3, 2025

وشارك نحو 90 ألف شخص في فعالية باسم "مسيرة من أجل الإنسانية"، عبر جسر هاربور الشهير في سيدني على الرغم من الأمطار الغزيرة، اليوم الأحد، مطالبين بإنهاء حرب غزة ورفع الحصار عن القطاع المُدمر، وفقًا للشرطة المحلية، بينما قال المنظمون إن عدد المشاركين تراوح بين 200 إلى 300 ألف شخص.

وحمل المتظاهرون أواني طهي رمزًا للجوع الذي يعانيه الفلسطينيون في غزة، وهتفوا بعبارات مثل "عارٌ على إسرائيل، عارٌ على أمريكا". "ماذا نريد؟ وقف إطلاق النار. متى نريده؟ الآن"، وفقًا لشبكة "سي إن إن"، كما سُمِع هتافات "كلنا فلسطينيون" من مقدمة المسيرة، بحسب صحيفة "الجارديان".

Pro-Palestinian protest in Sydney draws tens of thousands; antisemitic signs, extremist symbols, and chants of “Death to the IDF” reported

📸Reuters pic.twitter.com/xPhrnLBl26 — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) August 3, 2025

وشارك في الاحتجاجات شخصيات بارزة، منها جوليان أسانج، مؤسس موقع "ويكيليكس"، ورئيس الوزراء السابق لولاية نيو ساوث ويلز، بوب كار، وعضو البرلمان الفيدرالي، إد هوزيك، ولاعب كرة القدم الأسترالي السابق، كريج فوستر.

Tens of thousands marched in Sydney, Australia, braving harsh weather to demand an end to the ongoing Israeli genocide and starvation campaign in Gaza. The protest has brought traffic on the Sydney Harbour Bridge to a standstill. pic.twitter.com/vPRcV42B2i — Quds News Network (@QudsNen) August 3, 2025

وعلى الرغم من أن المحكمة العليا في أستراليا وافقت، في وقتٍ سابق، على تنظيم احتجاج مؤيد للفلسطينيين عبر جسر ميناء سيدني، فإنه بعد ساعتين من بدء المسيرة، تلقى المشاركون رسالة نصية من شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، جاء فيها: "بعد التشاور مع المنظمين، يجب إيقاف المسيرة لأسباب تتعلق بالسلامة العامة وانتظار تعليمات أخرى".

وكانت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، قدمت طلبًا إلى المحكمة العليا دعت فيه لإصدار أمر بحظر المسيرة الداعمة لفلسطين، ولكن المحكمة رفضت الطلب أمس السبت، أي قبل 24 ساعة فقط من الموعد المقرر للاحتجاج.

Tens of thousands defied the harsh weather in Sydney, Australia, to demand an end to the ongoing Israeli genocide and starvation campaign in Gaza. The protest has brought traffic on the Sydney Harbour Bridge to a standstill. pic.twitter.com/WcJQ3waudW — WAFA News Agency - English (@WAFANewsEnglish) August 3, 2025

ومن جانبها، نددت هيئة نواب اليهود في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية بالاحتجاجات، وقالت في بيان نُشر على موقع إنستجرام، إنها "شعرت بخيبة أمل" إزاء قرار المحكمة العليا بالسماح بالاحتجاج على جسر ميناء سيدني، وفقًا لـ"بي بي سي".

وتم تنظيم المسيرة بواسطة مجموعة "العمل من أجل فلسطين" في مدينة سيدني، عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.