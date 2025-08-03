فيديو| فريق أممي يوثق لحظة إطلاق النار على منتظري المساعدات بغزة

وكالات

وثق مقطع فيديو تم إلتقاطه من داخل سيارة فريق تابع للأمم المتحدة في قطاع غزة، لحظة إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه عشرات المدنيين من منتظري المساعدات قرب أحد مراكز التوزيع في القطاع.

وانتشر مقطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، وظهر فيه العشرات من الفلسطينيين وهم يتجمعون قرب مركز لتوزيع المساعدات في غزة، بينما سُمِع طلقات نارية في المكان، قبل أن يفر الفلسطينيون.

وأصبحت مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة "مصائد للموت"، إذ يستهدف جيش الاحتلال تلك المراكز ومحيطها، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء ومئات المصابين.

وأفاد مستشفى العودة بالنصيرات، اليوم الأحد، بوقوع 5 شهداء و27 مصابًا جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منتظري المساعدات جنوبي وادي غزة وسط القطاع.

كما استشهد 23 فلسطينيًا وأُصيب آخرون، بينهم 12 من منتظري المساعدات جنوبي مدينة غزة، في غارات إسرائيلية متواصلة على القطاع منذ فجر السبت.