إعلان

وزير الخارجية: لا مزايدة على دور مصر في دعم الفلسطينيين

11:15 ص الأحد 03 أغسطس 2025

الدكتور بدر عبد العاطي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إن هناك ادعاءات مغرضة ضد مصر بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد عبد العاطي، خلال كلمته بمؤتمر المصريين بالخارج، أنه لا مزايدة على دور مصر في دعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكر أن الحملة التي تتعرض لها مصر تستهدف تشتيت الانتباه عن إسرائيل بوصفها المسؤولة الوحيدة عن المأساة في غزة.

وشدد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، على دعم مصر لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة فلسطين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2025
ارتفاع الدين العام على الحكومة إلى 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس
انخفاض الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة