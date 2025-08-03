وزير الخارجية: لا مزايدة على دور مصر في دعم الفلسطينيين

وكالات

قال وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إن هناك ادعاءات مغرضة ضد مصر بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد عبد العاطي، خلال كلمته بمؤتمر المصريين بالخارج، أنه لا مزايدة على دور مصر في دعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكر أن الحملة التي تتعرض لها مصر تستهدف تشتيت الانتباه عن إسرائيل بوصفها المسؤولة الوحيدة عن المأساة في غزة.

وشدد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، على دعم مصر لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.