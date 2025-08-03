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انفجارات قرب محطة زابوريجيا النووية.. ماذا قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟

01:31 ص الأحد 03 أغسطس 2025

محطة زابوريجيا النووية

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وكالات

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن فريقها في محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية سمع دوي انفجارات وشاهد دخانا يتصاعد من موقع قريب.

وأضافت الوكالة في بيان، أن المحطة النووية أفادت بأن إحدى منشآتها المساعدة تعرضت لهجوم السبت، وفقا لسكاي نيوز.

وذكرت الوكالة "تقع المنشأة المساعدة على بُعد 1200 متر من محيطمحطة زابوريجيا، وشاهد فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخانا تصاعد من ذلك الاتجاه بعد الظهر".

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