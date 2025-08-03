

وكالات

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن فريقها في محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية سمع دوي انفجارات وشاهد دخانا يتصاعد من موقع قريب.

وأضافت الوكالة في بيان، أن المحطة النووية أفادت بأن إحدى منشآتها المساعدة تعرضت لهجوم السبت، وفقا لسكاي نيوز.

وذكرت الوكالة "تقع المنشأة المساعدة على بُعد 1200 متر من محيطمحطة زابوريجيا، وشاهد فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخانا تصاعد من ذلك الاتجاه بعد الظهر".