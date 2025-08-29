ترامب يسحب حماية الخدمة السرية عن كامالا هاريس

(أ ب)

سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حماية الخدمة السرية عن نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، وفقًا لما ذكره مسؤول رفيع في البيت الأبيض.

وعادةً ما يحصل نواب الرؤساء السابقون على حماية من الحكومة الفيدرالية لمدة ستة أشهر بعد مغادرة المنصب، بينما يتمتع الرؤساء السابقون بهذه الحماية مدى الحياة.

وأشار مصدر مطّلع إلى أن الرئيس آنذاك جو بايدن كان قد وقّع سرًا على توجيه يقضي بتمديد الحماية المخصصة لهاريس لما بعد الفترة المعتادة البالغة ستة أشهر.

وينتمي ترامب إلى الحزب الجمهوري، في حين ينتمي بايدن وهاريس إلى الحزب الديمقراطي. وكان ترامب قد فاز على هاريس في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، بعد انسحاب بايدن من السباق وتولّي هاريس مكانه.

يُذكر أن هاريس شغلت سابقًا منصب المدعية العامة لولاية كاليفورنيا، كما عملت في مكتب المدعي العام لمدينة سان فرانسيسكو. وقد أعلنت مؤخرًا أنها لن تترشّح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا العام المقبل.