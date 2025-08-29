إعلان

جيش الاحتلال يعلن تكثيف عملياته في غزة خلال الأسابيع المقبلة

10:13 م الجمعة 29 أغسطس 2025

إيال زامير

وكالات

قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، الجمعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجّه "ضربات استراتيجية" ضد الحوثيين في اليمن، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل العمل بكل قوة حتى استعادة جميع مختطفيها في قطاع غزة.

وأضاف زامير في بيان: "الجيش الإسرائيلي يواصل العمل بشكل متواصل في أنحاء الشرق الأوسط للدفاع عن إسرائيل وإحباط التهديدات القائمة والمتشكلة".

وتابع: "نفذنا هجوما مهما ضد أهداف استراتيجية تابعة لنظام الحوثي الإرهابي في اليمن.. رسالتنا واضحة: لن يكون هناك تسامح، ولن نسمح بالمساس بدولة إسرائيل".

وزعم أن قوات الاحتلال الإسرائيلية "استعاد جثامين عدد من الأسرى الذين قُتلوا في غزة".

وأشار رئيس الأركان الإسرائيلي إلى أن "قيادة المنطقة الجنوبية تعمّق ضرباتها في مدينة غزة"، مضيفا: "سنزيد من جهودنا في الأسابيع المقبلة".

وكانت إسرائيل قد ادعت، الجمعة، استعادة جثمان الأسير الإسرائيلي، إيلان فايس، من قطاع غزة، حيث قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن العملية نفذها جيش الاحتلال بالتعاون مع جهاز "الشاباك".

إيال زامير جيش الاحتلال احتلال غزة غزة
