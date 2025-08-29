وكالات

أكد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، على أهمية تعزيز قدرات الجيش الأوكراني في مجالي التسليح والتدريب، في ظل غياب أي مؤشرات على استعداد روسيا لوقف الحرب، متوقعًا استمرارها لأشهر طويلة.

وقال ميرتس، في تصريحات إعلامية اليوم، إن أوروبا لن تسمح بسقوط أوكرانيا، فهي تدافع وحدها عن حرية أوروبا ونظامها السياسي، مشددًا على أن القارة مطالَبة بحماية أمنها وازدهارها في عالم يشهد تحولات متسارعة.

وأضاف المستشار الألماني، أن تحقيق السلام الحقيقي لأوكرانيا يتطلب ضمانات أمنية قوية، مثنيًا على التقارب بين باريس وبرلين باعتباره شرطًا أساسيًا لضمان حرية وأمن وازدهار أوروبا.

كما دعا ميرتس إلى تعميق الأسواق الداخلية للدول الأوروبية، والعمل على تقليص الإجراءات البيروقراطية التي تعيق مسار التكامل الاقتصادي.