الاتحاد الأوروبي: احتلال غزة بالكامل سيزيد الوضع سوءًا

وكالات

أكدت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الجمعة، أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي البدء بعملياتها العسكرية في مدينة غزة بهدف احتلالها بالكامل "لن يؤدي إلى تحسين الأوضاع بل سيزيدها سوءًا".

وأوضحت كالاس، في تصريحات إعلامية، أن الاتحاد الأوروبي يبحث سبل توفير التمويل اللازم لمشروع خط الدفاع في دول البلطيق ضد ما وصفته بـ"العدوان الروسي"، مشددة على أن السلام في أوكرانيا لا يمكن أن يكون عادلًا أو دائمًا إلا إذا تضمن ضمانات أمنية موثوقة.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي كان ولا يزال المستثمر الأكبر في الصناعات الدفاعية الأوكرانية خلال مواجهتها مع روسيا.

من جانبها، ذكرت وكالة "رويترز" أن وزراء خارجية كل من إسبانيا وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورج والنرويج وسلوفينيا، ندّدوا بشدة بالهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، كما استنكروا في بيان مشترك إعلان إسرائيل تأسيس وجود دائم لها في القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ "العمليات التمهيدية للهجوم على غزة"، موضحًا أنه ينفذ عمليات مكثفة عند مشارف المدينة. وأشار الجيش، بتوجيه من الحكومة، إلى أن مدينة غزة لن تُشمل بالهدنة التكتيكية المؤقتة للأنشطة العسكرية.

وقال في منشور على منصة "إكس": "مدينة غزة ستصبح منطقة قتال خطيرة"، مؤكدًا مواصلة العملية البرية في غزة بدعوى حماية الإسرائيليين.