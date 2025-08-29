إعلان

سي إن إن: ترامب يلغي حماية الخدمة السرية لكامالا هاريس

03:29 م الجمعة 29 أغسطس 2025

دونالد ترامب

وكالات

أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلًا عن نسخة من رسالة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى حماية جهاز الخدمة السرية لنائبة الرئيس السابقة ومنافسته الديمقراطية في انتخابات 2024، كامالا هاريس.


وقالت "سي إن إن" نقلًا عن أشخاص مطلعين على الترتيبات، إن فترة الحماية الأمنية المعتادة التي تبلغ 6 أشهر لنواب الرئيس بعد مغادرتهم مناصبهم تم تمديدها إلى عام واحد في عهد الرئيس السابق جو بايدن آنذاك.


ويوفر جهاز الخدمة السرية الأمريكي تحت إشراف وزير الأمن الداخلي الحماية لأشخاص معينين، منهم: الرئيس ونائب الرئيس، الرئيس المنتخب ونائب الرئيس المنتخب، الرؤساء السابقون وزوجاتهم طوال حياتهم، إلا أن حماية الزوجة تنتهي في حالة الزواج مرة أخرى، وفقًا لما نشره Cornell Law School.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس جو بايدن
