إعلام سوري: تحليق مكثف لطائرات حربية إسرائيلية في درعا والقنيطرة

12:14 م الجمعة 29 أغسطس 2025

طائرات حربية إسرائيلية

وكالات

أفادت قناة الإخبارية السورية، بتحليق مكثف لطائرات حربية إسرائيلية في أجواء محافظتي درعا والقنيطرة في سوريا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي الاعتداء على الأراضي السورية، إذ قال مراسل الإخبارية، أمس الخميس، إن قوات الاحتلال توغلت في قرية رويحينة بريف القنيطرة، واعتقلت شابين.

وذكر المراسل، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت مساء الأربعاء، غارات جوية عدة طالت مواقع في منطقة الكسوة بالتزامن مع تحليق الاستطلاع الإسرائيلي بالأجواء.

لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة