بريطانيا تمنع مسؤولين إسرائيليين من المشاركة في معرض للأسلحة

بريطانيا تمنع مسؤولين إسرائيليين من المشاركة في مع

وكالات

قررت الحكومة البريطانية منع مشاركة مسؤولين إسرائيليين في معرض للأسلحة والمعدات العسكرية مقرر في العاصمة لندن الشهر المقبل.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لموقع "بوليتيكو"، إنه لن تتم دعوة الوفد الإسرائيلي للمشاركة في المعرض هذا العام.

واعتبر المتحدث قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد عملياتها العسكرية في قطاع غزة أنه "قرار خاطئ"، مردفًا: "ونتيجة لذلك، يمكننا تأكيد أنه لن تتم دعوة أي وفد حكومي إسرائيلي لحضور معرض DSEI UK 2025".

وشدد على ضرورة أن يكون هناك حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في غزة الآن من خلال وقف فوري لإطلاق النار وعودة الأسرى وزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع.

وبالرغم من ذلك، فإن مسؤولون في مقر الحكومة البريطانية، قالوا إن شركات الأسلحة الإسرائيلية ستتمكن من المشاركة في المعرض كالمعتاد، ومن المتوقع أن يُثير حضورها غضبًا واحتجاجات واسعة.

وأوضح مسؤولون مطلعون على القرار البريطاني، أنه تم إبلاغ الحكومة الإسرائيلية، مشيرين إلى أن الحظر يمكن أن يُرفع إذا أظهرت تل أبيب التزامًا باحترام القانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشاركت وزارة الدفاع الإسرائيلية في السابق بحضور بارز في معرض "DSEI"، وهو أحد أكبر معارض الأسلحة التي تُقام في لندن كل عامين.