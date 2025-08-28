سيناتور أمريكي: سنمنح إسرائيل الوقت الكافي للقضاء على حماس

وكالات

قال السيناتور الجمهوري الأمريكي، ليندسي جراهام، إن التهديد النووي الإيراني بات يشكّل خطراً على الولايات المتحدة وحلفائها، وفي مقدمتهم إسرائيل، زاعماً أن النظام الإيراني لا يزال يسعى لامتلاك سلاح نووي.

وأشاد جراهام، في تصريحات إعلامية الخميس، بقرار الحكومة اللبنانية الخاص بنزع سلاح حزب الله، معتبراً أنه "خطوة كبيرة إلى الأمام وضربة قوية لإيران"، مضيفاً: "حان الوقت لرحيل حزب الله الموالي لإيران".

وأضاف السيناتور الأمريكي: "إذا لم يتم التوصل إلى حل سلمي لنزع سلاح حزب الله، فسنفكر في خطة بديلة، لأن الفشل في ذلك سيخلق بيئة تهدد مستقبل لبنان، وعلينا دعم الحكومة اللبنانية في مسار الإصلاحات".

وأشار جراهام إلى أن الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل الوقت الكافي للقضاء على حركة حماس، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيدعم قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن التوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى. وتابع: "تل أبيب تستعد لتوجيه ضربة قاسية لحماس، ومن الأفضل أن يتم ذلك في أقرب وقت".

وحول إدخال المساعدات إلى غزة، أوضح جراهام أن برنامج الأغذية العالمي أجرى حواراً مع الجانب الإسرائيلي لتوزيع المساعدات وفق الشروط التي تضعها إسرائيل.

وأعرب السيناتور عن قلقه من نية بعض الدول الأوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلاً: "نحن قلقون من هذه الخطوة، لأنها ستشجع حركة حماس".