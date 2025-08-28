الحكومة اللبنانية ترحب بتمديد مهمة قوات "اليونيفيل" حتى نهاية 2026

وكالات

رحب رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد مهمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" حتى نهاية عام 2026، على أن تبدأ بعدها عملية انسحاب منظم وآمن يمتد لعام كامل.

وقال سلام في تصريحات إعلامية، الخميس، إن قرار التمديد ينص على انسحاب تدريجي وآمن لقوات "اليونيفيل" اعتبارًا من نهاية عام 2026، مشددًا على أهمية الدور الذي تؤديه القوة الأممية في حفظ الاستقرار على الحدود الجنوبية.

وأشار رئيس الحكومة اللبنانية إلى أن القرار يدعو قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى الانسحاب من خمسة مواقع ما زالت تحتلها داخل الأراضي اللبنانية، كما يحث المجتمع الدولي على تكثيف دعمه للجيش اللبناني من خلال تزويده بالمعدات والتمويل اللازمين لتعزيز قدرته على الانتشار.

وأكد سلام أن قرار مجلس الأمن يتضمن أيضًا دعوة لتفعيل الآليات المنصوص عليها في ترتيبات وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، بما يضمن استقرارًا دائمًا في الجنوب.