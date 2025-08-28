غارات إسرائيلية واسعة على اليمن.. واستهداف لقيادات حوثية بارزة

وكالات

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، هجومًا واسعًا داخل الأراضي اليمنية، استهدف مواقع تابعة لجماعة الحوثيين غربي العاصمة صنعاء، حيث نفّذ 10 ضربات متتالية في مناطق متفرقة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الهجوم، الذي شارك فيه سلاح البحرية الإسرائيلية، يُعد استثنائيًا وذا أهمية خاصة، مشيرة إلى أن الضربات استهدفت قيادات بارزة في الجماعة.

كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر عسكري أن بعض الغارات أصابت مبانٍ يُعتقد أن قادة من الحوثيين كانوا يتحصنون بداخلها، موضحًا أن خطة الاغتيالات في اليمن تم التصديق عليها منذ مطلع الأسبوع الجاري.

ومن جانبه قال المكتب الإعلامي للحوثيين، إن الطائرات الإسرائيلية شنت ضربات جوية على العاصمة اليمنية، صنعاء، وسط حالة من التوتر العالي في المنطقة.

وجاءت الضربات الجوية الإسرائيلية للعاصمة اليمنية اليوم الخميس، بعد قيام إسرائيل بشن هجوم عسكري على صنعاء يوم الأحد، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص.

ولم يرد جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفور على طلبات للتعليق على الهجمات.

وتأتي الضربة الإسرائيلية بعد ساعات من اعتراض الجيش الإسرائيلي مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه إسرائيل، وهى الثالثة التى يتم إطلاقها من اليمن باتجاه إسرائيل خلال الأسبوع الماضي.