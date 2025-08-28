فرنسا تدرس فتح سفارة لها في فلسطين

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مستشار الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط وفر برونشتاين، الخميس، إن فتح سفارة فلسطينية في فرنسا وسفارة فرنسية بأراضي السلطة الفلسطينية خطوة قيد الدراسة.

وأوضح برونشتاين، أن تبادل فتح السفارات مع السلطة الفلسطينية سيأتي في ضوء اعتراف فرنسا المرتقب بدولة فلسطينية الشهر المقبل، مؤكدا أن دولة فلسطينية مستقرة تمثل مصلحة إسرائيلية وأن أحداث 7 أكتوبر ما كانت لتقع لو كانت هناك دولة فلسطينية.

وقبل نحو أسبوع، قالت قناة "آي 24 نيوز" العبرية نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الهجوم على إسرائيل والاعتراف بالفلسطينيين زاد من معاداة السامية، وفق ادّعائه.

وأكد نتنياهو، أن تصريحات الرئيس الفرنسي ليست دبلوماسية ودفعت حماس للإصرار على موقفها، مضيفا "دعوتك للاعتراف بالدولة الفلسطينية استرضاء لحماس، وتشجع الذين يهددون اليهود في فرنسا، كما تغذّي الكراهية في شوارعكم ضد اليهود".

ودعا نتنياهو، الرئيس الفرنسي إلى استبدال "ضعفه وتساهله" قبل حلول رأس السنة العبرية في 23 سبتمبر المقبل.