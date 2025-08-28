إعلان

أمريكا تحشد آلاف الجنود وقطعًا بحرية قبالة سواحل فنزويلا

09:51 ص الخميس 28 أغسطس 2025

حشود عسكرية أمريكية

وكالات

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن مصدر، الخميس، إن السفينتين الحربيتين الأمريكيتين "جيسون دونهام" و"جريفلي" تعملان حاليا قبالة سواحل فنزويلا.

وأشار المصدر، إلى أن المدمرة الأمريكية "سامبسون" المزودة بصواريخ موجهة حاليا في المحيط الهادئ جنوب بنما، كما أن سفينة الهجوم البرمائية "إيو جيما" وسفينتان داعمتان تحملان نحو 4500 عسكري تتجه للمنطقة.

وأوضح المصدر، أن البحرية الأمريكية تنشر الطراد الصاروخي "ليك إيري" والغواصة النووية "نيوبورت نيوز" بالمنطقة، مشيرا إلى أن 5 من السفن الثماني مجهزة بصواريخ توماهوك التي يمكنها ضرب أهداف برية.

وتزايدت التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، في أعقاب رصد مكافأة مالية بملايين الدولارات لمن يقدم معلومات تساعد في اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

