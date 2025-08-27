إعلان

أردوغان يكشف النقاب عن نظام "القبة الفولاذية" للدفاع الجوي

11:55 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

رجب طيب أردوغان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

اسطنبول - (أ ب)

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، رسميا نظام دفاع جوي متكامل لتركيا يعرف باسم "القبة الفولاذية"، والذي وصفه بأنه لحظة فاصلة للدولة وصناعتها الدفاعية.

وقال أردوغان في فعالية في منشآت تابعة لشركة الدفاع "أسيلسان" بالعاصمة أنقرة إن "هذه الأنظمة هي عرض لقوة تركيا. في مجال الدفاع الجوي، نحن ندخل حقبة جديدة لتركيا الحبيبة".

وأعلنت حكومة أردوغان في أغسطس من العام الماضي عن بدء تطوير القبة الفولاذية، والتي تدمج منصات دفاع جوي برية وبحرية وأجهزة استشعار في شبكة لحماية سماء تركيا.

وقال أردوغان إن المرحلة الأخيرة من المشروع شملت 47 مركبة بقيمة 460 مليون دولار وسوف "تبعث الثقة لدى أصدقائنا وتثير خوف أعدائنا". ولم تحدد الحكومة بالضبط موعد تشغيل النظام بشكل كامل.

وقال أردوغان "لا يمكن لأي دولة غير قادرة على تطوير نظام رادار ودفاع جوي خاص بها أن تتطلع إلى مستقبلها بثقة في مواجهة التحديات الأمنية الحالية، وخاصة في منطقتنا".

كما كشف الرئيس عن مرافق الإنتاج الجديدة في شركة أسيلسان التي من المقرر افتتاحها في عام 2026، وقال "في الأعوام الـ50 المقبلة، لن تكون تركيا دولة تلبي احتياجاتها فحسب، وإنما ستقود العالم أيضا بتكنولوجيتها".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رجب طيب أردوغان القبة الفولاذية نظام دفاع جوي تركي تركيا أردوغان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - الإسكندرية تُغلق شواطئها الغربية غدًا الخميس
بعد حصد 105 مقاعد.. مجدي الجلاد يكشف: هل تراجعت شعبية "مستقبل وطن"؟