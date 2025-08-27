إعلام عبري: نتنياهو عقد اجتماعًا مشحونًا مع رئيس الأركان يوم أمس

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد مع رئيس الأركان إيال زامير اجتماعا وصف بالمشحون قبل انعقاد المجلس الأمني المصغر أمس.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن نتنياهو طالب زامير خلال الاجتماع بالتوقف عن نشر أخبار ضده لكن رئيس الأركان تمسك بموقفه، مضيفة "نتنياهو قال لزامير إن القيادة قررت صفقة كاملة وإن تصريحه عن صفقة جزئية لا يظهر وحدة أمام حماس".

وأوضحت أن نتنياهو طلب من رئيس الأركان تسريع الاستعدادات لاحتلال مدينة غزة وفق الجدول الزمني، مؤكدة ان زامير قال لنتنياهو إن السيطرة على مدينة غزة ستنفذ بشكل مهني ويجب ترك الجيش يعمل وفق آلياته.

ويوم الأحد الماضي، قالت القناة 13 العبرية نقلا عن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، إن جيش الاحتلال هيّأ الشروط لصفقة تبادل الأسرى، مشيرا إلى أن الأمر الآن بيد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأكد زامير، أن هناك خطر كبير على حياة الأسرى إذا ما قام الجيش الإسرائيلي باحتلال مدينة غزة، مضيفا أن "بالإمكان احتلال مدينة غزة لكن حماس تستطيع قتل الأسرى".

وأوضح زامير، أن هناك صفقة على الطاولة وهي صفقة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف المعدلة ويجب القبول بها.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن رئيس الأركان الإسرائيلي تحفظ بشكل واضح أمام قادة البحرية من استمرار العملية العسكرية في غزة.