إيران: لا تفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتنا النووية حاليا

10:24 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

إيران

وكالات

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، الأربعاء، إن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون بناء على ترتيبات جديدة.

وشدد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، على أن لا تفتيش لمنشآت طهران النووية حاليا ومفتشو الوكالة الدولية يراقبون استبدال وقود محطة بوشهر، موضحا أن وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإيران تم في إطار قانون البرلمان ووفق حاجة بلاده.

وأكد آبادي، أنه لم يتم التوصل لأي اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهناك نقاط لم تحسم بعد، محذّرا من أنه إذا فعّلت أوروبا إعادة العقوبات بدافع سياسي فستتوقف محادثات طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، إن مفتشي الوكالة وصلوا إلى أحد المواقع النووية الإيرانية.

وأشار جروسي، إلى أنه بحث في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عمل الوكالة في إيران وأوكرانيا.

إبراهيم رضائي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزير الخارجية الإيراني منشآت طهران النووية محطة بوشهر وزير الخارجية الأمريكي إيران
