مندوب فلسطين بمجلس الأمن: نطالب بقوة حماية لإنقاذ شعبنا

وجه مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن الدولي رياض منصور، الأربعاء، نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

واتهم المندوب الفلسطيني إسرائيل بفرض "مجاعة متعمدة" على سكان القطاع، مشيرا إلى أن هذه السياسات تُنفذ "أمام أعين العالم" دون تدخل حاسم.

وأكد منصور، أن إسرائيل مهووسة بهدف واحد يتمثل في تشريد الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الغارات الإسرائيلية المتكررة على مستشفى ناصر في غزة كانت مدروسة واستهدفت بشكل مباشر المسعفين والصحفيين، في محاولة لإسكات الأصوات التي توثق الأوضاع المأساوية.

وطالب بضرورة السماح للصحفيين بدخول القطاع لتغطية الواقع على الأرض، معتبرا أن الحجب الإعلامي يفاقم معاناة الفلسطينيين.

وندد منصور بإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، مؤكدا أن هذه الأعمال تزداد وحشية يوماً بعد يوم، وطالب المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وشدد منصور على أن السلام لن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، مشيرا إلى أن غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين وأن مستقبلها يبقى فلسطينيا خالصا.

وكشف منصور عن خطة فلسطينية واضحة لـ"اليوم التالي للحرب"، مدعومة إقليميا ودوليا، داعيا إلى تشكيل قوة حماية دولية لإنقاذ الشعب الفلسطيني.

وختم منصور، كلمته بالقول إن "السلام ممكن إذا وجدنا شركاء حقيقيين لتحقيقه"، موجها دعوة مفتوحة للتعاون من أجل إنهاء الصراع وإحلال العدالة.