ترامب عن هجوم مينيابوليس: أرجو الدعاء لضحايا الحادث المأساوي

06:37 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

ترامب

وكالات

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حادث إطلاق النار بالجوار من مدرسة البشارة الكاثوليكية في مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.

وقال ترامب، في منشور له على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" "لقد تلقيتُ إحاطةً كاملةً بشأن حادثة إطلاق النار المأساوية في مينيابوليس، مينيسوتا، واستجاب مكتب التحقيقات الفيدرالي بسرعة، وهم موجودون في موقع الحادث".

وأكد الرئيس الأمريكي، على متابعة البيت الأبيض للحادث، قائلا: "سيواصل البيت الأبيض متابعة هذا الوضع المروع، أرجو منكم الانضمام إليّ في الدعاء لجميع المتضررين".

بدورها، أكدت السلطات الأمريكية، أنه لا يوجد تهديد نشط للمجتمع في الوقت الحالي وأنه تم احتواء مطلق النار".

