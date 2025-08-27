إعلان

المبعوث الأمريكي يلغي جولة إلى جنوب لبنان إثر احتجاجات على الزيارة

01:40 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

توم باراك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بيروت - (د ب أ)

ألغى المبعوث الأمريكي توم باراك جولة مقررة اليوم الأربعاء في الخيام ومدينة صور في جنوب لبنان، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام".

وكانت الوكالة أفادت بوصول باراك إلى ثكنة فرنسوا الحاج في مرجعيون على متن طوافة، لافتة إلى "انتشار الجيش اللبناني في المنطقة وعند المدخل الشمالي لمدينة الخيام لمواكبة زيارته إلى المنطقة، وسط الدعوات للتظاهر احتجاجاً على الزيارة".

بدورها، ذكرت قناة الجديد اللبنانية أن "عددًا من أهالي بلدة الخيام نفّذوا تجمعًا احتجاجيًا عند مدخل البلدة، رفعوا خلاله صور شهداء في المقاومة، وذلك رفضًا لزيارة المبعوث الأمريكي إلى المنطقة".

وعبّر المحتجون عن استنكارهم وتنديدهم بـ"السياسات المنحازة للولايات المتحدة تجاه الكيان الغاصب، ودعمها له في عدوانه على لبنان".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توم باراك المبعوث الأمريكي جنوب لبنان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البحر للفرجة فقط.. فتح شواطئ الإسكندرية للجلوس تحت الشماسي- صور
الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد في ختام زيارته للعلمين
وفاة المنتج طارق صيام
شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر