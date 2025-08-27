المبعوث الأمريكي يلغي جولة إلى جنوب لبنان إثر احتجاجات على الزيارة

بيروت - (د ب أ)

ألغى المبعوث الأمريكي توم باراك جولة مقررة اليوم الأربعاء في الخيام ومدينة صور في جنوب لبنان، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام".

وكانت الوكالة أفادت بوصول باراك إلى ثكنة فرنسوا الحاج في مرجعيون على متن طوافة، لافتة إلى "انتشار الجيش اللبناني في المنطقة وعند المدخل الشمالي لمدينة الخيام لمواكبة زيارته إلى المنطقة، وسط الدعوات للتظاهر احتجاجاً على الزيارة".

بدورها، ذكرت قناة الجديد اللبنانية أن "عددًا من أهالي بلدة الخيام نفّذوا تجمعًا احتجاجيًا عند مدخل البلدة، رفعوا خلاله صور شهداء في المقاومة، وذلك رفضًا لزيارة المبعوث الأمريكي إلى المنطقة".

وعبّر المحتجون عن استنكارهم وتنديدهم بـ"السياسات المنحازة للولايات المتحدة تجاه الكيان الغاصب، ودعمها له في عدوانه على لبنان".