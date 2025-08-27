إعلان

الأمم المتحدة تدعو باكستان إلى تمديد الموعد النهائي لمغادرة اللاجئين الأفغان

01:30 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

الأمم المتحدة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كابول - (د ب أ)

دعت الأمم المتحدة باكستان إلى تمديد الموعد النهائي لمغادرة اللاجئين الأفغان، مؤكدة على العودة الطوعية والاعتبارات الإنسانية وحماية الأسر والطلاب.

وكانت باكستان قد أعلنت أنه اعتبارا من الأول من سبتمبر، ستبدأ ترحيل حوالي 1.3 مليون لاجئي أفغاني، يحملون ما تعرف ببطاقات إثبات التسجيل، والتي انقضت صلاحيتها في 30 يونيو، وأعلنت الحكومة أن الوجود المستمر لهؤلاء الأفراد في البلاد ينظر إليه الآن على إنه غير قانوني، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وردا على ذلك، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باكستان إلى تمديد الموعد النهائي مؤكدة الحاجة إلى عملية إعادة إلى الوطن أكثر تدريجية وطوعية.

وأكد ممثل المفوضية، فيليبو جراندي أن الحكومة يتعين أن تأخذ في الاعتبار ظروف الطلاب والأفراد الذين لديهم روابط أسرية واجتماعية قوية في باكستان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأمم المتحدة باكستان مغادرة اللاجئين الأفغان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البحر للفرجة فقط.. فتح شواطئ الإسكندرية للجلوس تحت الشماسي- صور
الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد في ختام زيارته للعلمين
وفاة المنتج طارق صيام
شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر