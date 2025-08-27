ترامب: أوكرانيا كانت تأمل في هزيمة من يفوقها قوة بخمسة عشر ضعفا



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أوكرانيا كانت تأمل في هزيمة روسيا التي تفوقها قوة بخمسة عشر ضعفا.

وقال ترامب في البيت الأبيض: "أوكرانيا ظنت أنها ستنتصر ستهزم من يفوقها قوة بخمسة عشر ضعفا".

وأكد ترامب، أنه ما كان ينبغي للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أن يسمح للوضع بالتطور وفقا لهذا السيناريو، بل كان ملزما بمنع التصعيد.

وأعلن ترامب في وقت سابق زيادة إمدادات الأسلحة لحلفاء واشنطن في الناتو، الذين "يمولون" حاليا المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال ترامب: "لم نعد نشارك في تمويل أوكرانيا، لكننا نسعى لوقف الحرب والقتلى فيها".

وأشار ترامب في حديثه عن المساعدات العسكرية لكييف من حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين في الناتو إلى "أنهم يمولون الحرب بالكامل، نحن لا نمول أي شيء".

في 14 يوليو الماضي، صرح ترامب، أن واشنطن قررت مواصلة نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى كييف شريطة أن تدفع أوروبا ثمنها.