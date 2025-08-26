إعلان

إيران تكشف تفاصيل مفاوضاتها مع الترويكا الأوروبية بجنيف

10:36 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

وكالات

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، تفاصيل مفاوضات طهران بجنيف مع دول الترويكا الأوروبية "ألمانيا وفرنسا وبريطانيا"، لمناقشة الملف النووي الإيراني، وإعادة فرض العقوبات عبر آلية "سناب باك (آلية الزناد)".

وقالت الخارجية، في بيان لها، إن إيران عقدت اليوم مفاوضات بجنيف مع الترويكا الأوروبية بحضور نائب مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد، مشيرة إلى أن مسار المفاوضات يأتي ضمن سياستها لاستخدام الدبلوماسية لتأمين المصالح الوطنية.

وأضافت الخارجية الإيرانية "طرحنا اليوم موقفنا بأنه لا يحق للترويكا الأوروبية تفعيل آلية إعادة العقوبات الدولية واتفقنا على استمرار التواصل ونأمل أن يؤدي هذا المسار إلى صيانة حقوقنا".

وأشارت إلى أنه إذا أقدمت الدول الأوروبية على تفعيل آلية إعادة العقوبات الدولية فسوف تتحمل تبعات ذلك، متابعة "عرضنا مطالبنا بصراحة للترويكا الأوروبية بشأن رفع العقوبات وحقوقنا النووية".

