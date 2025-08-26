إيران: خطة نزع سلاح حزب الله إسرائيلية 100%

وكالات

انتقد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، خطة الحكومة اللبنانية والورقة الأمريكية التي طالب بها المبعوث الأمريكي توماس باراك، وهي نزع سلاح حزب الله في لبنان، واصفا إياها بأنها "إسرائيلية 100%".

وتمثّل مسألة نزع سلاح حزب الله الموالي لإيران، واحدة من بين أبرز العقبات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في إطار مساعيها لحصر السلاح بيد الدولة؛ إذ يتوعد الحزب بالتمسك بسلاحه في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد.

وأكد عراقجي، خلال تصريحات إعلامية، اليوم، أن اتهام إيران بالهجوم على أماكن خاصة باليهود في أستراليا أمر غير منطقي على الإطلاق، مضيفًا "لا أتفق على أي موضوع مع مجرمي الحرب لكن بنيامين نتنياهو (رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي) محق في أمر واحد وهو أن رئيس وزراء أستراليا سياسي ضعيف".

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أن طهران في الوقت الحالي مستعدة لمواجهة أي تصعيد عسكري محتمل جديد مع إسرائيل في ظل التوترات المتزايدة داخل المنطقة.