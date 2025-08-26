كتب – محمد جعفر:

حطمت حرب الـ 12 يومًا بين إسرائيل وإيران الافتراضات الراسخة، ودَفعت العلاقات الأمريكية الإيرانية إلى آفاق جديدة، فقد مثّل هذا الصراع تصعيدًا دراماتيكيًا للتوترات المستمرة منذ عقود، وترك الشرق الأوسط على شفا حالة من عدم الاستقرار الأوسع، ومع انقشاع غبار الحرب، تواجه الولايات المتحدة وإسرائيل منعطفًا حاسمًا في تعاملها مع إيران، منعطفًا قد يُعيد رسم معالم المنطقة لعقود.

وفي هذا السياق، تلوح في الأفق أربعة سيناريوهات محتملة، وفقا لما ذكرته موقع "ريسبونسبل ستيت كرافت"، تحمل كل منها تداعيات عميقة على الأمن العالمي، والاستقرار الإقليمي، والسياسة الخارجية الأمريكية، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تسيطر على الأوضاع الحالية بين البلدين بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.

التصعيد بلا نهاية

السيناريو الأول يتمثل في تصعيد متبادل لا نهاية له، دورة من الضربات والتخريب والعقوبات التي لطالما ميّزت العلاقات الأمريكية الإيرانية، وبلغت ذروتها في الحرب الأخيرة.

في هذا المشهد، تُعيد إيران بناء قدراتها النووية والعسكرية دون التسلح النووي، بينما ترد واشنطن وتل أبيب بمزيد من العقوبات والعمليات السرية، وربما ضربات كبرى جديدة، ورغم أن هذا المسار يتيح للقادة في العواصم الثلاث تجنب التنازلات وإظهار الصلابة، إلا أنه محفوف بالمخاطر، فالحسابات الخاطئة التي برزت في الصراع الأخير قد تشعل حربًا إقليمية شاملة تمتد من لبنان إلى الخليج.

العودة إلى مفاوضات جادة

السيناريو الثاني يقوم على العودة إلى مفاوضات جادة، لكن نجاحه يتطلب تنازلات أحادية بشأن تخصيب اليورانيوم، فقد سمح الاتفاق النووي لعام 2015 لإيران ببرنامج تخصيب محدود تحت قيود صارمة ورقابة مشددة، غير أن إدارة ترامب تراجعت عن هذا الإطار تحت ضغط إسرائيلي، مطالبة بوقف كامل للتخصيب، وهو ما رفضته طهران.

ورغم التعقيدات، برزت مقترحات إبداعية، بينها إنشاء "اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم" يضم إيران ودول الخليج، لإدارة الملف بشكل مشترك، إلا أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة على إيران أجهضت هذه المساعي.

وتبقى العقبة الكبرى متمثلة في توجه السياسة الأمريكية نحو تغيير الأنظمة، إلى جانب رؤية إسرائيل المستمرة لاستخدام التوتر مع إيران كذريعة لتعزيز وجودها العسكري والسياسي في المنطقة وتهميش القضية الفلسطينية.

الاندفاعة النووية الإيرانية

السيناريو الثالث يفترض أن تلجأ إيران، تحت ضغط متواصل، إلى تسريع جهودها لامتلاك سلاح نووي رادع، ورغم أن هذا الخيار قد يبدو مغريًا في مواجهة تهديدات وجودية، إلا أنه يحمل مخاطر كبرى: عزلة دولية متزايدة، سباق تسلح إقليمي، وحروب سرية متواصلة، وتُظهر تجربة روسيا أن الأسلحة النووية لا توفر حماية من العقوبات أو الأزمات الاقتصادية، أما بالنسبة لإيران، فإن امتلاك القنبلة النووية لن يحل أزماتها الداخلية، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية.

الصبر الاستراتيجي والتحول شرقًا

السيناريو الرابع يتمثل في تبني إيران استراتيجية الصبر الاستراتيجي، أي الحفاظ على الوضع الراهن، وإعادة بناء منظوماتها الدفاعية، وتعزيز علاقاتها مع الصين وروسيا، مع التخلي عن رهانات التقارب مع الولايات المتحدة وأوروبا.

وينسجم هذا الخيار مع حسابات المرشد الأعلى علي خامنئي بعيدة المدى: البقاء، التوطيد، وانتظار تحولات ميزان القوى العالمي، ويُغري هذا المسار طهران خاصة مع بروز بكين كمورد موثوق للتكنولوجيا العسكرية المتطورة، إلا أنه قد يرسّخ عزلة إيران عن الأسواق الغربية ويزيد من اعتمادها على موسكو وبكين.

مع ذلك، يظل هذا السيناريو منسجمًا مع نهج الجمهورية الإسلامية منذ الثورة: تحدي الضغوط، الاعتماد على الذات، والمراهنة على أن نظامًا عالميًا متعدد الأقطاب سيُضعف قبضة واشنطن على المنطقة.

في النهاية، تضع حرب الـ 12 يومًا الولايات المتحدة أمام خيارات صعبة في علاقتها مع إيران، بين التصعيد والدبلوماسية، وبين سياسة الردع والرهان على الوقت، ويقف الشرق الأوسط، مرة أخرى عند مفترق طرق قد يُحدد ملامحه لعقود مقبلة.