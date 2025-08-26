إعلان

أستراليا: علقنا العمل بسفارتنا في طهران.. وسنصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

08:01 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025

أنتوني ألبانيزي

وكالات

قالت أستراليا، اليوم الثلاثاء، إنها ستطرد سفير إيران في كانبيرا، متهمة طهران بتنفيذ هجومين معاديين للسامية في مدينتي سيدني وملبورن الرئيسيتين.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، تعرضت منازل ومدارس ومعابد يهودية ومركبات في أستراليا لأعمال تخريب وحرق متعمد بدوافع معادية للسامية.

وفي أحدث واقعة في يوليو، اتهمت الشرطة رجلا بتعمد إشعال حريق في كنيس يهودي في ملبورن خلال وجود رواد بداخله.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي خلال مؤتمر صحفي: "كانت هذه أعمال عدوان استثنائية وخطيرة نفذتها دولة أجنبية على الأراضي الأسترالية، كانت محاولات لتقويض التماسك الاجتماعي وزرع الفتنة في مجتمعنا".

وأضاف ألبانيزي، أن أستراليا قررت تعليق عمل سفارتها في طهران وأن جميع دبلوماسييها بأمان في دولة ثالثة، مشيرا إلى أن الحكومة الأسترالية ستصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

