رصاصة طائشة.. مصرع طفل بطلق ناري عن طريق الخطأ خلال احتفالية بقنا

04:28 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي طفل مصرعه بطلق ناري عن طريق الخطأ خلال احتفالية بإحدى قرى مركز دشنا شمالي محافظة قنا، والأمن يضبط المتهم.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بمقتل تلميذ بطلق ناري عن طريق الخطأ خلال احتفالية داخل إحدى القرى.

بالفحص تبين مصرع "م. س"، 12 عامًا، بطلق ناري عن طريق الخطأ على يد طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، خلال احتفالية خاصة بالمتهم أطلق عدة أعيرة تعبيرًا عن الفرحة فأصابت رصاصة المجني عليه بالخطأ أودت بحياته.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة.

