وكالات

خاطب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، العميد إيفي ديفيرين، وسائل الإعلام الأجنبية بشأن القصف الذي استهدف مستشفى ناصر في خان يونس، وأسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 20 شخصاً، بينهم خمسة صحفيين يعملون لصالح وكالات إعلامية مختلفة.

وقال ديفيرين في تصريحاته: "أود أن أوضح منذ البداية أن جيش الدفاع الإسرائيلي لا ينوي إيذاء المدنيين، نحن نبذل قصارى جهدنا للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، مع ضمان أمن قواتنا".

وأضاف أن حركة حماس تستخدم البنية التحتية المدنية، بما فيها المستشفيات، كغطاء لأنشطتها العسكرية، مدعياً أن عناصر الحركة أداروا عملياتهم من داخل مستشفى ناصر (وفق مزاعمه)، وتابع: "حماس هي من بدأت هذه الحرب وخلقت ظروفاً قتالية مستحيلة، وهي تمنع إنهائها باستمرار احتجازها نحو 50 أسيرا".

وأشار ديفيرين إلى أن الجيش يأسف لسقوط ضحايا مدنيين، مؤكداً التزام قواته بـ"مواجهة حماس واتخاذ جميع التدابير اللازمة"، مع التعهد بعرض نتائج التحقيقات حول القصف "بشفافية تامة"، على حد تعبيره.