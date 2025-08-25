إعلان

بالفيديو.. الاحتلال الإسرائيلي يقتلع آلاف أشجار الزيتون بالضفة الغربية |ما القصة؟

11:06 م الإثنين 25 أغسطس 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

background

وكالات

فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حظر تجول واقتلع آلاف أشجار الزيتون في قرية المغير بالضفة الغربية، في خطوة وُصفت بالعقاب الجماعي، وذلك عقب هجوم إطلاق نار نفذه أحد سكان القرية الأسبوع الماضي.

ووفقًا لتقارير إعلامية فلسطينية نُشرت الأحد، قام الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الثلاثة الماضية باقتلاع نحو 300 دونم (74 فدانًا) من أراضي الزيتون في القرية، فيما استمر حظر التجول ثلاثة أيام متواصلة قبل أن يُرفع صباح الأحد.

وكان قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، اللواء آفي بلوت، قد صرّح خلال زيارته لموقع الهجوم مساء الخميس أن قرية المغير "ستدفع ثمنًا باهظًا"، في إشارة إلى نية تنفيذ إجراءات عقابية واسعة بحق البلدة وسكانها.

الاحتلال الإسرائيلي أشجار الزيتون الضفة الغربية
