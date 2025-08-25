وكالات

فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حظر تجول واقتلع آلاف أشجار الزيتون في قرية المغير بالضفة الغربية، في خطوة وُصفت بالعقاب الجماعي، وذلك عقب هجوم إطلاق نار نفذه أحد سكان القرية الأسبوع الماضي.

ووفقًا لتقارير إعلامية فلسطينية نُشرت الأحد، قام الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الثلاثة الماضية باقتلاع نحو 300 دونم (74 فدانًا) من أراضي الزيتون في القرية، فيما استمر حظر التجول ثلاثة أيام متواصلة قبل أن يُرفع صباح الأحد.

⭕️نقلت صحيفة "هآرتس"، عن جيش الاحتلال قوله إنه اقتلع 3100 شجرة في قرية المغير بالضفة الغربية.



📌قال قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بلوت، إن جميع قرى الضفة الغربية يجب أن "تعرف أنه إذا ارتكبت هجومًا، فسوف تدفع ثمنًا باهظًا، وسوف تواجه حظر التجول والحصار". pic.twitter.com/absYLvOwpB — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 24, 2025

وكان قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، اللواء آفي بلوت، قد صرّح خلال زيارته لموقع الهجوم مساء الخميس أن قرية المغير "ستدفع ثمنًا باهظًا"، في إشارة إلى نية تنفيذ إجراءات عقابية واسعة بحق البلدة وسكانها.