وكالات

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجوم على مجمع ناصر الطبي بخان يونس في غزة والذي أودى بحياة عشرين شخصا بينهم خمسة صحفيين بأنه "حادث مأساوي".

وقال مكتب نتنياهو في بيان اليوم، إن إسرائيل تعرب عن أسفها العميق للحادث المأساوي الذي وقع اليوم في مستشفى ناصر بغزة، وأنها "تقدر عمل الصحفيين والموظفين الطبيين وجميع المدنيين".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا في هذا الشأن.

يذكر أن إسرائيل استهدفت مجمع ناصر الطبي اليوم، بصاروخين أحدهما استهدف الطابق العلوي لأحد مباني مستشفى ناصر، وبعد دقائق، بينما كان الصحفيون وعمال الإنقاذ الذين يرتدون سترات برتقالية اللون، يهرعون إلى مكان الحادث عبر سلم خارجي، أصاب صاروخ ثان نفس المكان، وفقا لما ذكره الدكتور أحمد الفرا، رئيس قسم طب الأطفال في مستشفى ناصر.