وكالات

أثار القصف الإسرائيلي الذي طال مجمع ناصر الطبي وخيمة للصحافيين بخان يونس موجة إدانة دولية واسعة.

ومن جانبه أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، عن انزعاجه من الغارة التي أودت بحياة 20 شخصاً، بينهم خمسة صحافيين، مؤكداً أنه لم يكن على علم مسبق بها، وقال للصحافيين في البيت الأبيض: "لست راضياً عنها، لا أريد أن أشاهد مثل هذا المشهد، لكن في الوقت نفسه يجب أن نجد نهاية لهذا الكابوس".

من جانبها، شددت الأمم المتحدة على أن استهداف المستشفيات والصحافيين أمر غير مقبول على الإطلاق.

وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن "مقتل الصحافيين في غزة يجب أن يكون صدمة تدفع العالم إلى المطالبة بالعدالة والمحاسبة، لا إلى الصمت"، مضيفة: "الصحافيون ليسوا هدفاً، والمستشفيات ليست هدفاً، في أي نزاع مسلح".

أفادت مصادر طبية، اليوم الإثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا استهداف الجيش الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس إلى 19 شهيدًا فلسطينيا وإصابة العشرات، بعد قصف القوات الإسرائيلية لمجمع ناصر الطبي في خان يونس.