عالم أمريكي يتهم دولة عظمى بتصدير فيروس "كورونا" للعالم



وكالات

اتهم رئيس التحرير السابق لمجلة الكيمياء العضوية، الدكتور ديف كولوم، مختبرات أمريكية، بإنهاء وراء نشأة فيروس كورونا، مؤكدًا أن هناك أدلة تدل على وجود براءات اختراع كوفيد- 19 واللقاحات المتعلقة بها من قبل ظهوره.

وقال كولوم، إن الباحثين في مختبر بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، تتبعوا مسار كورونا واللقاح قبل ظهوره، الأمر الذي يشير إلى تطوير الفيروس بشكل متعمد ومخطط.

أكد رئيس التحرير السابق لمجلة الكيمياء العضوية، أن هناك مؤشرات قوية تدل على أن أبحاث الفيروس تم نقلها فيما بعد لمدينة ووهان الصينية لمواصلة الدراسات، بسبب حظر التجارب في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى وجود نحو 36 مختبرا للأسلحة البيولوجية مملوكة لأمريكا في أوكرانيا.