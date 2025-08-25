إعلان

عالم أمريكي يتهم دولة عظمى بتصدير فيروس "كورونا" للعالم

05:03 م الإثنين 25 أغسطس 2025

فيروس كورونا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات
اتهم رئيس التحرير السابق لمجلة الكيمياء العضوية، الدكتور ديف كولوم، مختبرات أمريكية، بإنهاء وراء نشأة فيروس كورونا، مؤكدًا أن هناك أدلة تدل على وجود براءات اختراع كوفيد- 19 واللقاحات المتعلقة بها من قبل ظهوره.

وقال كولوم، إن الباحثين في مختبر بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، تتبعوا مسار كورونا واللقاح قبل ظهوره، الأمر الذي يشير إلى تطوير الفيروس بشكل متعمد ومخطط.

أكد رئيس التحرير السابق لمجلة الكيمياء العضوية، أن هناك مؤشرات قوية تدل على أن أبحاث الفيروس تم نقلها فيما بعد لمدينة ووهان الصينية لمواصلة الدراسات، بسبب حظر التجارب في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى وجود نحو 36 مختبرا للأسلحة البيولوجية مملوكة لأمريكا في أوكرانيا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيروس كورونا كوفيد- 19 الولايات المتحدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزارة الإسكان تصدر بيانًا جديدًا بشأن أرض الزمالك.. وتقدم مقترحًا للنادي
"فخ النجاة".. هل بدأت إسرائيل "التهجير الطوعي" للفلسطينيين من غزة؟