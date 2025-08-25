إعلان

رئيس وزراء النرويج يزور كييف اليوم

03:46 م الإثنين 25 أغسطس 2025

رئيس وزراء النرويج

background

كييف- (أ ب)

قال رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره اليوم الاثنين خلال زيارة للعاصمة الأوكرانية كييف إن الدعم العسكري والمدني الذي يقدر بالمليارات لأوكرانيا سوف يمتد حتى العام المقبل، وذلك في ظل الغموض الذي يحيط بالجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل لتسوية سلام.

وأضاف ستوره، الذي تتاخم بلاده روسيا، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن أوكرانيا" تدافع عن مبدأ مهم على مستوى أوروبي" من خلال رفض القبول بسيطرة روسيا على الأراضي.

وتشهد كييف تدفقا لمسؤولين بارزين خلال الأيام الأخيرة، مما يعكس المخاوف بشأن توجه السلام الذي تقوده أمريكا، حيث يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيفية المضي بدون وجود دلالات على أي انفراجة.

رئيس وزراء النرويج يزور كييف يوناس جار العاصمة الأوكرانية كييف
