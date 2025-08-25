بعد سقوط الأسد.. ارتفاع طلبات الحصول على الجنسية الإسرائيلية في سوريا

وكالات

خلال الأشهر الماضية، ارتفعت طلبات الحصول على الجنسية الإسرائيلية بشكل كبير من قبل دروز الجولان في سوريا، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وبحسب القناة السابعة العبرية، تلقت السلطات الإسرائيلية العديد من الطلبات الحصول على الجنسية الإسرائيلية منذ سقوط نظام الأسد، ولكنها ارتفعت بعد أحداث السويداء الأخيرة.

وفي سياق أخر، أكدت القناة الـ 12 العبرية، أن إسرائيل وسوريا باتتا على مقربة من توقيع اتفاقية أمنية جديدة، بوساطة أمريكية ورعاية دول خليجية.

وبحسب القناة، فإن أبرز بنود الاتفاق منع تركيا من إعادة بناء الجيش السوري، وهو ما تعتبره إسرائيل بندًا استراتيجيًا يضمن بقاء التوازن الأمني في المنطقة لصالحها.

كما يشمل الاتفاق حظر نشر الأسلحة الاستراتيجية داخل الأراضي السورية، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي، وهو ما يُبقي سلاح الجو الإسرائيلي متمتعًا بحرية الحركة والتفوق العسكري في الأجواء السورية.