شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي متواصل على جنوبي قطاع غزة

07:52 ص الإثنين 25 أغسطس 2025

قصف إسرائيلى - أرشيفية

وكالات
شن جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، قصفًا استهدف خيمة تؤوي نازحين في شمال مواصي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأسفر القصف الإسرائيلي عن استشهاد فلسطيني ووقوع عدد من المصابين.

من جهة أخرى، شن الاحتلال قصفًا مدفعيًّا متواصلًا استهدف وسط مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وفي وسط القطاع، ارتقى عدد من الشهداء ووقوع عدد من المصابين جراء استهداف عناصر تأمين المساعدات قرب كيسوفيم، شرقي دير البلح، وسط قطاع غزة.

واستشهد 64 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، منذ فجر الأحد، من بينهم 30 من منتظري المساعدات.

قصف إسرائيلي قصف إسرائيلي على جنوبي غزة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة قطاع غزة قلسطين
