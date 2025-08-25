إعلان

بقوة 5.2 درجة.. زلزال يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا

07:49 ص الإثنين 25 أغسطس 2025

زلزال- أرشيفية

وكالات

أفاد فرع كامتشاتكا التابع للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم، بتسجيل هزات أرضية بقوة 5.2 درجة قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا.

وقع الزلزال على بعد 163 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي في الساعة 14:56 بالتوقيت المحلي، وكان مركزه في المحيط الهادئ على عمق 33.4 كيلومتر

وفي 30 يوليو، شهدت كامتشاتكا زلزالا بقوة 8.8 درجة وهو الأقوى في المنطقة منذ عام 1952. ومنذ ذلك الحين، يسجل العلماء ، يوميا هزات ارتدادية، لا يكاد يشعر السكان بمعظمها فيما تتناقص كثافتها وقوتها تدريجيا، وفقا لروسيا اليوم..

