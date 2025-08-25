إعلان

ترامب: سأرسل القوات إلى مدينة بالتيمور لتطهيرها من الجريمة

01:21 ص الإثنين 25 أغسطس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بإمكانه إرسال القوات المسلحة إلى مدينة بالتيمور في ولاية ماريلاند لتطهيرها من الجريمة.

كتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "إذا كان حاكم ماريلاند ويس مور بحاجة إلى المساعدة مثلما احتاجها غافين نيوسكام اللقب المشين الذي يطلقه ترامب على حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، فسأرسل القوات إلى هناك مثلما قمت به في واشنطن وسأطهر المدينة بسرعة".

وأضاف أنه سيكون على استعداد للتجول في شوارع المدينة سوية مع حاكم ماريلاند بعد تطهير بالتيمور من الجريمة.

وأشار إلى أن بالتيمور تم تصنيفها كرابع أسوأ مدينة من حيث مستوى الجريمة وجرائم القتل، ودعا حاكم الولاية إلى أداء واجبه بدلا من الكلام.

جاء ذلك ردا على تصريحات حاكم ماريلاند ويس مور، الذي قال إن ترامب يفضل مهاجمة المدن الكبرى في البلاد من وراء طاولته، وعدم التجول في الشوارع مع الناس الذين يمثلهم.

وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أرسل قوات فدرالية، بما فيها الحرس الوطني إلى شوارع لوس أنجلوس في كاليفورنيا والعاصمة واشنطن لمساعدة السلطات المحلية لمكافحة الجريمة وأعمال الشغب، وفقا لروسيا اليوم.

