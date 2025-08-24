تفاصيل جديدة عن واقعة الاعتداء على مقر البعثة المصرية في نيويورك

وكالات

كشفت شبكة "NBC" الأمريكية عن معطيات جديدة حول واقعة الاعتداء على مقر البعثة المصرية في نيويورك، والتي وثّقها مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع وأظهر تصدي أمن القنصلية للمهاجمين قبل تسليمهم للشرطة الأمريكية.

وبحسب الشبكة، فإن الشابين اللذين أوقفهما أمن القنصلية هما ياسين السماك (22 عامًا) وعلي السماك (15 عامًا)، ويحملان الجنسية الأمريكية، وينحدران من أب مصري وأم روسية هاجرا إلى الولايات المتحدة قبل سنوات.

وأوضحت شرطة نيويورك أن ياسين وُجهت إليه تهمة الاعتداء، بينما وُجهت لأخيه الأصغر علي تهمة الاعتداء والخنق بعد إصابة اثنين من موظفي البعثة المصرية، قبل أن تُخفف تهمة ياسين إلى جنحة وتسقط التهم الموجهة لعلي أمام المحكمة.

وأفاد مصور الفيديو حسام خالد أنه حاول في البداية إغلاق أبواب البعثة بالسلاسل قبل أن يغادر المكان، لكنه عاد لاحقًا ورصد لحظة ضبط الشابين من قِبل طاقم القنصلية.

ويظهر الفيديو رجال البعثة وهم يقتادون الشابين إلى داخل المبنى، قبل قدوم قوات الشرطة الأمريكية التي تسلمت المتهمين رسمياً.

وأشارت شرطة نيويورك إلى أن القانون يسمح لها بدخول مباني البعثات الأجنبية بإذن من السفير أو في حالات الطوارئ مثل وقوع اعتداء، مؤكدة قانونية تدخلها في الحادثة.

